Kjerkol hadde dessverre rett: Man må planlegge for egen alderdom.

02.02.2023 11:31

Flere må bo hjemme når de blir eldre. Men helst ikke i hus.

Skal man tro helsepersonellutvalget, er det snakk om å bære eller briste for hele velferdsmodellen.

Hvis man ble urolig da Ingvild Kjerkol ba folk planlegge for egen alderdom, er det bare å spenne seg fast: Helsepersonellutvalget er helt enig med ministeren. Torsdag kom kommisjonens melding som slår det fast – klart og tydelig.

Skal helsevesenet gå rundt, må folk spille på lag med staten. Ideelt sett bør eldre bo i tilpasset leilighet, helst i et slags eldrekollektiv. Kort vei mellom dosettene som sykepleierne skal fylle og sårene de skal stelle. Felles måltider. Kanskje til og med litt trim for eldre i fellesrommet. Et glass vin i en felles peisestue er heller ikke å se bort fra.

