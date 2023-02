Når politiet i Oslo hjelper Recep Tayyip Erdogan

07.02.2023 14:13

Ytre høyre-politikeren Rasmus Paludan brenner en koran ved den tyrkiske ambassaden i København 27. januar.

Da bør begrunnelsen være solid.

Karikaturstriden fra 2005 og noen år fremover, fulgt av terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015, endte i at nesten ingen avistegnere i dag våger å tegne profeten Muhammed. Den muligheten for religionskritikk er i praksis borte. Tegnere må nøye seg med å harselere over annen makt.

Vil brenning av Koranen bli den neste ytringsformen som avskjæres? Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gjort forbud mot brenning av muslimenes hellige bok til kampsak. Den er nå formulert som en konkret betingelse for svensk Nato-medlemskap.

