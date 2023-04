Faglighet og konsensus under press

Høyre er imot regjeringens forslag til lakseskatt.

Norsk politikk legger nå åpenbart mindre vekt både på konsensus og faglighet.

09.04.2023 20:15 Oppdatert 09.04.2023 21:05

En av de store utenriksnyhetene i det siste har vært Emmanuel Macrons pensjonsreform, som er gjennomført gjennom en presidentbeslutning med en usedvanlig kort forutgående prosess.

For Frankrike-kjennere er det en interessant sak, fordi motsetningene er så store og reaksjonene så sterke. For oss som mest har interessert oss for utviklingen av norsk økonomi og politikk, er den også interessant, fordi den belyser noen kjente og vedvarende forskjeller i hvordan offentlig politikk utformes, der Norden og Norge oppfattes som skarpt ulik Frankrike.