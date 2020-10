Senterpartiet har fått større muskler i Oslo

Men Arbeiderpartiets største problem i byen heter ikke Jan Bøhler.

27. okt. 2020 06:06 Sist oppdatert 7 minutter siden

Jan Bøhler ser ut til å satse på riktig hest. I Arbeiderpartiet risikerte han å ikke bli nominert på nytt for femte gang. Nå kan han seile inn på Stortinget som Senterpartiets representant fra Oslo. Det viser en ny måling gjort for Aftenposten og NRK.

Sp har ikke hatt noen på Oslobenken på Stortinget siden Arne Haukvik satt der fra 1993 til 1997. Haukvik var kjent for sin stråhatt. Bøhler er kjent for sine tettsittende T-skjorter og caps. Men som i 1993 vil det også i 2021 handle om noe mer enn at Sp for en gangs skyld har en førstekandidat i hovedstaden med en viss kjendisfaktor.