Argumentene for å strupe Født Fri-støtten er overbevisende

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det handler ikke om at Shabana Rehman er kontroversiell.

Jo da, noen vil nok Shabana Rehman vondt.

Kanskje noen som har vært involvert i organisasjonen Født Fri. Kanskje noen som er misunnelige på at hun har mottatt så mange skattepenger så lett.

Og jo da, noe av journalistikken rettet mot organisasjonen, kan ha vært presseetisk tvilsom. Kanskje er passasjer i rapporten om organisasjonens økonomi sleivete til granskningsrapport å være.

Men det er ikke dette som gjør at Rehman og Født Fri mister statsstøtten.

Fakta Født Fri Organisasjon som jobber mot negativ sosial kontroll. Ble opprettet etter initiativ fra Aid Raja (V) i 2017, og fikk tildelt fem millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. Ledes av Shabana Rehman. Etter varsler om misligheter iverksatte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) en uavhengig granskning av økonomien høsten 2020. Vis mer

Rotete økonomi

Disse fiendene måtte ha hatt stor makt over Kunnskapsdepartementet ved partiet Venstre. Og over Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Det er disse som har stanset støtten. Begge har tidligere vært full av lovord om organisasjonen.

Konspirasjonsteorien er likevel fremmet av taleføre stemmer i sosiale og asosiale medier i det siste. Men det finnes en langt mer nærliggende forklaring. Født Fri mister støtten fordi det er for mye rot med økonomien.

Alle står fritt til å sløse med penger i egen bedrift. Businessclass, spahoteller, rådyre julebord, motivasjonsseminarer.

Når man i all hovedsak er finansiert med offentlige midler, er reglene annerledes.

Imdis vedtak på mandag legger for eksempel følgende til grunn: For 2019 kan tre millioner kroner hverken knyttes til konkrete prosjekter, lønn eller husleie. Det betyr ikke at de er sølt bort. Men det betyr at det er vanskelig å etterprøve hvordan offentlige midler er brukt.

Det samme problemet rammer den mye omtalte skriveturen til London med barndomsvennen Zahid Ali. Rehman har hevdet at denne ble finansiert gjennom støtte fra et legat. Men regnskapet kan ikke underbygge at legatpengene gikk til dette formålet.

Dette er dårlig økonomistyring. Født Fri har forpliktet seg til å ha god økonomistyring.

Ikke Rehmans feil

Spørsmålet er om det er rettferdig å kreve at formalitetene er i så god orden i en liten organisasjon ledet av en stand-up-komiker. Dualkontrollprinsippet og COSO-rammeverk er ikke det som oftest diskuteres på Latter.

Men nettopp av den grunn var det neppe så lurt bare å sende millionbeløp nesten uten vilkår til Rehman i utgangspunktet.

Det er ikke hennes feil, bevares. Spørsmålet må besvares av Abid Raja og Trine Skei Grande. Det var de som forhandlet millioner til en ikke-eksisterende organisasjon inn på statsbudsjettet i 2017.

Selv de ganske få vilkårene som kom sammen med pengestrømmen, ser det ut til at organisasjonen har brutt. Sammenblandingen mellom Rehmans eget selskap og Født Fri er dessverre godt dokumentert.

I det sekssiders forsvarsskriftet i Dag og Tid forrige helg vedgår forfatter Morten Strøksnes at «Jau, ein del av pengebruken til Født Fri er klart kritikkverdig».

Case closed, i grunnen. Hvis man driver med klart kritikkverdig pengebruk, er staten i sin fulle rett å stanse overføring av skattebetalernes penger.

Overmoden for overhaling

Ett poeng kan man gi forsvarerne av Rehman. Også andre organisasjoner har fått støtten holdt tilbake. Men få er blitt så grundig og offentlig gått etter i sømmene.

En evaluering i 2018 viste at de fleste organisasjonene ikke rapporterte spesifikt på hvordan tilskuddsmidlene er brukt. Eller hva slags effekt tilskuddet har hatt på den overordnede målsetningen. Imdi er sitert på at de «opplever at det er vanskelig å vurdere om organisasjonene faktisk gjør det de skal».

Kanskje ville en lignende nitid gjennomgang hos andre avsløre at heller ikke de lever helt opp til statens regler for god økonomistyring.

På den annen side er det ingen andre som har fått så mye penger heller. Det er dessuten ikke noen unnskyldning for dårlig økonomistyring at andre muligens også har det. I alle tilfelle demonstrerer saken hvorfor hele denne tilskuddsordningen er overmoden for overhaling.

Saken handler dypest sett om respekt for skattebetalernes penger. Ikke om Shabana Rehman.