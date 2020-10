Igjen koster ekstremistenes blodige følsomhet liv

Er det en kamp mot Frankrike eller en kamp innad i islam?

29. okt. 2020

En kvinne fikk torsdag strupen skåret over i Nice. To andre ble også drept, og flere ble såret. I tillegg kommer et mislykket knivangrep i Avignon.

Igjen ser det ut til at ytterliggående islamister står bak. Dette er folk som ikke bare har en reaksjonær tolkning av islam. I tillegg forlanger de at ikke-troende skal føye seg.