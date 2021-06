Sørengas fargerike juveler

Nazneen Khan-Østrem kommentator

Fremtidig byutvikling bør se til Sørenga for inspirasjon. Her fra et av kvartalene som arkitekt Kari Nissen Brodtkorb står bak. Foto: Tomm W. Christiansen

Kan vi risikere en ny bydel blir like fargeløs som Bjørvika? KLPs høyhus og områdene rundt Galleri Oslo kan bli en lakmustest for utbyggere og politikerne.

Kommentar

«Bjørvika ser ut som en grå, utlagt tarm», tordnet Dagny Thurmann-Moe under debatten «Bjørvika – lys eller grå fremtid?» på Deichman Bjørvika forrige torsdag. Hun er kreativ leder i KOI fargestudio og har engasjert seg sterkt i debatten om Oslos fargepalett.

Nå skal nye deler av Oslo bygges om. Hele området rundt Postens gamle brevsenter og Galleri Oslo skal endres. Mye lærdom bør hentes fra Bjørvika-utbyggingen. Især med tanke på fargebruk.

Thurmann-Moe fikk støtte av Erik Holm, en av stifterne av Arkitekturopprøret Norge, for sin frustrasjon. Det uformelle nettverket teller nå over 25.000 medlemmer på Facebook. Arkitekt Gisle Holm var ikke enig. Rasmus Reinvang, den nylig avgåtte byrådsvikaren for byutvikling, mente det var trist at Bjørvika hadde blitt så stygt til tross for mye pengebruk.

Panelet var ikke begeistret for biblioteket de befant seg i. Ordet «kontorlokale» gikk igjen. Med unntak av arkitekten. Han mente at bygget var unikt. Etter press. Men de var enige om at Munch brygge var flott. Teglen har en rødfarge som fanger det blå nordiske lyset, ifølge fargedesigneren Thurman-Moe.

Mer farger til Oslo

Grått, hvitt og svart tegl dominerer Bjørvikas palett. Sørenga blir ofte løftet frem som mørk, men tanken bak den mørke teglen handlet faktisk om farger. Fire arkitekturkontorer står bak.

– Innledningsvis ble vi enige om at konseptet for ny bebyggelse måtte ivareta to viktige forhold til omgivelsene og byen: Operaen. Den skulle fortsatt skinne som stjernen i fjorden, og Ekebergåsen, slik at den skulle beholde sin kraft som omsluttende vegg i fjordrommet, forteller Kari Nissen Brodtkorb, sivilarkitekt og tidligere professor.

Teglen skulle gi en mørk innfatning av kvartalene, så det kunne være frodig i gårdsrommene.

I dem finner man oransje søyler, inspirert av tidligere heisekraner, turkise blanke himlinger som reflekterer sjøens glitter. Røde vinduskarmer, gule og røde felt som gir varme til skyggelagte arealer, og rosa murmørtel i teglfasadenes fuger.

Men de nye byggene i Bjørvika har nå ødelagt for intensjonen arkitektkontorene opprinnelig hadde. Operaens glans er betydelig dempet.

Ikke første gang

Bjørvikas fattighet på farger har ført til at byrådet nå vil oppfordre til mer fargebruk i Oslo. En egen fargeveileder skal iverksettes. Den har røtter til en frustert maler som hadde fått nok av fargeløse bygg. I 1927 skrev maleren Henrik Sørensen et engasjert opprop i magasinet St. Hallvard. Der han gikk hardt ut mot Oslos gråbrune og hvite hus.

To år senere utlyste Oslo bys vel en konkurranse der 39 billedkunstnere og arkitekter deltok. Dette førte til Oslo Byes Vel fargeveileder som skal danne grunnlaget for den kommende veilederen.

Går i flokk

Konform fargevalg har også lenge preget private boliger i Norge. I årevis har hvit minimalisme dominert. Innvendig og utvendig. I 2015 løftet D2 frem nordmenns fargevalg i artikkelen «Norge i svart, hvitt og grått». Den som valgte annerledes, kunne lett bli stemplet som eksentrisk. Nå er interiørbladene fulle av fargeforslag.

Men hvor mange er det ikke som har en vegg som heter Oslo hjemme?

Samtidig er gamle norske bondegårder rike på farger. Norge har en lang tradisjon for fargebruk som ikke gjenspeiles i den nye arkitekturen.

Folkets røst

Snart skal rivingen av Postens gamle brevsenter igangsettes. Som et frempek på hva som kan komme, har KLP sympatisk nok dekket deler av fasaden med mose. De har ønsket å bygge to ruvende høyblokker, men er blitt møtt med innsigelser fra Riksantikvaren. Hvor mye mose det blir på byggene, gjenstår å se.

De første illustrasjonene som foreligger, viser mye glass og høyhus. Pliktoppfyllende pyntet med noe grønt.

Det er all grunn til å spørre seg om Oslo kan risikere å få en bydel som blir like fargeløs som Bjørvika. Eller klarer utbyggere, arkitekter og politikere å sikre en byutvikling der det tenkes helhetlig og inkluderer god fargebruk?

En gammel, ung by

Nyskapende. Mangfoldig. Vakker. Dette er ambisiøse ord Oslo kommune bruker i forbindelse med fargeveilederen sin. Det er lov å håpe at Oslos fremtidige byutvikling også vil preges av disse ambisjonene.

Var utbyggingen av Bjørvika et resultat av voksesmerter? Det er fristende å tenke slik. Oslo er en hovedstad som fremdeles sliter med å finne sin identitet. En løsning er å hente inspirasjon fra bakgårdene på Sørenga. De vil aldri kjede noen.