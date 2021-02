Hva er Etterretningstjenesten mest redd for i Frode Berg-saken?

Hva er Etteretningstjenesten mest redd for i Frode Berg-saken? Rikets sikkerhet eller sitt eget rykte?

Stortingets EOS-utvalg har sett på Frode Berg-saken. Men konklusjonen får det ikke offentliggjøre. Foto: Siri Øverland Eriksen

Torsdag ble det skrevet et trist kapittel i historien om den demokratiske kontrollen med våre hemmelige tjenester. For like før EOS-utvalget i slutten av mars kan markere 25 vellykkede år som kontrollorgan, nektes utvalget å fortelle Stortinget åpent om hva det har funnet i Frode Berg-saken.

Siden 1996 har man rapport til sin folkevalgte oppdragsgiver gjennom ugraderte meldinger. Nå er denne rekken brutt.