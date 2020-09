Bertheussen var et særdeles aktivt offer. Hun drev selv frem nyheter om trusselsaken.

Teaterstykket Ways of Seeing ville eksponere nettverk på høyresiden i norsk politikk. Aktor eksponerer Bertheussens nettverk.

Fem uker før hun ble statsråd, valgte Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) å trosse Statsministerens kontor. Hun lekket bilder til pressen fra angrepet mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig i desember 2018.

Den daværende statssekretæren var overbevist om at angrepet hang sammen med teaterstykket Ways of Seeing. «Jeg mener dette bør opp og frem», skrev Tybring-Gjedde i en Messenger-melding til Laila Bertheussen, som ble lagt frem i retten onsdag.