50 til Norge er ikke nok. Det må sendes noen tusen til Afghanistan også.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var krystallklar i april. I partiet bygget det seg opp et kraftig press for å hente migranter ut fra Moria-leiren og andre mottak på greske øyer.

Støre, sammen med innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani, holdt fast på det partiet vedtok på landsmøtet i fjor. Nemlig at Norge bør prioritere å ta imot såkalte kvoteflyktninger. Det er mennesker som FN har slått fast at trenger beskyttelse, og som ikke kan få det i områdene der de befinner seg. FN anslår at over 1,4 millioner mennesker i verden oppfyller de kriteriene.