Skal vi bare droppe regjeringskvartalet når Y-blokken endelig er knust?

Det nye regjeringskvartalet får koste akkurat hva det koste vil. Nødbremsen har ingen sett siden 2012.

Y-blokken er historie. Veggen med Picassos kunst står innpakket på plassen foran. Foto: Berit Roald/NTB

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er sannelig ikke mange entusiastiske tilhengere av det nye regjeringskvartalet.

De som finnes, er stort sett programforpliktet til å forsvare prosjektet.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H), for eksempel. Han gir VG det glatte lag for å ville stanse eller kaste om på hele prosessen «når kvartalet endelig står klart for bygging».

Bakgrunnen for VGs lederartikkel er nye kostnadsanslag som kom i statsbudsjettet.

En knust Y-blokk

Astrup har rett i at det er lovlig sent å ville trekke i nødbremsen nå.

Y-blokken ligger jo der, som en gapende halvrevet betonggud. Veggen med Picassos kunst står pent innpakket midt på Johan Nygaardsvolds plass, som en presang til en fremtidig statsminister.

Det kunne jo vært et slags monument over offentlige byggeprosjekter om vi bare lot en knust Y-blokk bli liggende.

Ufravikelig beslutning

Men det har egentlig alltid vært for sent å trekke i nødbremsen for dette prosjektet.

I hvert fall siden januar 2012.

Da bestemte daværende statsråd Rigmor Aasrud (Ap) at departementene skulle plasseres sammen i et gjenoppbygget regjeringskvartal. Sikkerhet og samordning var stikkordene.

Siden har dette vært en mer eller mindre ufravikelig tanke. Selv om det viser seg at Ring 1 må senkes. Og Y-blokken må rives. Og milliardene løper. Og tiden går.

Aasrud sa da også at nytt regjeringskvartal først vil stå ferdig i 2021 i Dagsavisen. Den gang ble det fremstilt som «lang tid».

Fasiten er at byggingen knapt er begynt når kalenderen straks viser 2021. Prisen skulle komme på mellom fem og ti milliarder kroner.

Den økonomiske fasiten er det ennå ingen som har.

Anslagene VG hisset seg opp over, lyder på et sted mellom 24 og 35 milliarder kroner for hele greia.

Og ferdigstillelse ligger nå ni år frem i tid, hvis tidsplanen holder. Åtte år etter det Aasrud anslo.

Oddsen for ytterligere utsettelse er ikke høy.

Tynt grunnlag

I ettertid fremstår grunnlaget for å samlokalisere regjeringskvartalet i 2012 som tynt.

Ikke visste man hvilke sikkerhetstiltak som kunne bli nødvendige. Ikke visste man hvilke bygg som skulle rives, og hvilke som skulle rehabiliteres. Ikke visste man at mange av de eksisterende departementsbyggene ville bli vurdert som uegnet til departementsbygg.

Skulle beslutningen om samlokalisering ha blitt reversert på noe tidspunkt, måtte antagelig senere kvalitetssikringer ha kommet med en krystallklar fraråding.

Det skjedde ikke. Men også disse konklusjonene kan bestrides, med den kunnskapen man har i dag.

Regnestykket i kvalitetssikringen som viste at nybygg var billigere enn fortsatt leie i 2014, baserte seg jo på de antatte kostnadene den gang.

Når den reelle prislappen for regjeringskvartalet siden har økt med minst 40 prosent, vil nødvendigvis regnestykket se annerledes ut.

Er blitt nedjustert

Det skal sies at kvartalet ble nedjustert litt i 2018. Det blir 20.000 færre kvadratmeter, som vil gjøre kvartalet litt mindre massivt. Antagelig skal Venstres regjeringsdeltagelse ha noe av æren. I hjemmekontorets tidsalder kunne kanskje anslaget for arbeidsplasser vært revurdert enda en gang.

Men selv om antall kvadratmeter er kuttet med omtrent ti prosent, er prisen økt med nesten 40. Det har «sammensatte årsaker», som det heter på kvalitetssikringsk. Men først og fremst peker konsulentene på dette mytiske «sikkerhet». Det kan forsvare enhver kostnadsøkning.

Bedre enn i dag

Man kan håpe at kvartalet til slutt ikke blir så verst, med park og vannspeil og alt. «Et levende, trivelig og bilfritt område», har Erna Solberg kalt planene. Jeg har mine tvil om det vil være de mest nærliggende adjektivene når alt kommer til alt.

Men det kan jo være greit å huske at dagens ikke-bruk av regjeringskvartalet heller ikke er spesielt hensiktsmessig.

Samtidig er det pedagogisk utfordrende å forklare at dagens regjeringsapparat har så dysfunksjonelle lokaler at det ikke under noen omstendighet kan fortsette. Det har tross alt fungert slik i ti år og skal etter planen gjøre det i ti til.

Landet rundt brukes nå regjeringskvartalet som eksempel på at pengene sitter løst i Oslo. At heller ikke lokalpolitikerne i Oslo er særlig begeistret, gjør egentlig bare miseren verre.

Én ting er i hvert fall like sikkert som regjeringskvartalet: Dette er det byggeprosjektet som gir minst offentlig entusiasme pr. krone.