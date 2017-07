Taxfreeordningen er meningsløs – skrot den!

Det er søndag ettermiddag og midt i fellesferien. En strøm av voksne, gjerne med barn, bager, bagasje og handlevogner, kommer rullende inn i det som fortoner seg som et eldorado. Snakk om bonus etter å ha vært på ferie: Unge og gamle kan fråtse i sine favoritter, enten det er billig alkohol eller søtsaker.

På Gardermoen ligger Europas største taxfreebutikk på hele 4000 kvadratmeter. Her er en egen avdeling for mikrobrygget øl, 600 ulike viner, et eget område for sprit og for parfyme, en egen tobakksavdeling og store berg av sjokolade og godterier. Alt til gunstige priser, og med butikker som er åpne hver dag og så lenge det går fly.

Jeg og fotografen forundres over å se små barn mellom sprithyllene. Fotografen får jobbe i fred, de aller fleste konsentrerer seg om å shoppe.

Monica Strømdahl

Meningsløs milliardbutikk

Siden 2004 har selskapet Travel Retail Norway hatt hånd om taxfreesalget på flyplassene ved landets fem største byer. I fjor var omsetningen 5 milliarder kroner. Det er 10 ganger mer enn for 20 år siden.

I en tiårsperiode frem til 2023, når nåværende kontrakt med Avinor går ut, regner Travel Retail Norway med å betale 28 milliarder kroner for leie av lokalene. Taxfree står nå for rundt en fjerdedel av de totale inntektene til Avinor. Sammen med andre kommersielle inntekter, som for eksempel parkering, er andelen 55 prosent. Det tilsvarer over 5,6 milliarder kroner, mer enn en dobling i løpet av ti år.

Ja, jeg fyller opp kvoten jeg også. Stort sett hver gang jeg har muligheten. Men det betyr ikke at jeg mener ordningen bør bestå. Det finnes ingen gode argumenter for ordningen, hverken klimamessige, alkoholpolitiske eller samfunnsøkonomiske. Tvert om: Ordningen gir økt forbruk av usunne varer og dermed negative virkninger på folkehelsen og kostnader for samfunnet. Staten går glipp av inntekter i form av avgifter. Reisevirksomhet med fly blir subsidiert og selskaper som driver med andre typer transport får vanskeligere konkurranseforhold. Det gjør også andre selskaper som selger alkohol, tobakk, parfyme og godteri, og som må betale avgifter. Ordningen utfordrer Vinmonopolets stilling. Alt dette taler for at politikerne burde avvikle ordningen.

Men en ting trumfer alt: Distriktspolitikken.

Luftfartens genistrek

Det helstatlige selskapet Avinor har skjøttet jobben sin bra og har fått til to særordninger. Den første lar selskapet ikke bare kreve inn, men også bruke flyplassavgiftene. Den andre lar selskapet bruke taxfreeinntektene til å sponse flypassasjerene i form av lavere avgifter og billettpriser.

Avinor driver 46 flyplasser. Oslo Lufthavn er melkekuen, og går med nesten 2 milliarder kroner i overskudd. Også de andre flyplassene ved de største byene leverer overskudd, mens de andre regionale flyplassene sett under ett går med nesten 1,1 milliard kroner i underskudd. Avinor har gjort en genistrek ved å knytte inntektene fra taxfreesalget opp mot utgiftene til å opprettholde flyplassen i distriktene.

Fra et samfunnsperspektiv er det selvfølgelig viktig å ha en infrastruktur som funger i hele landet. Men det hadde vært mye mer renhårig å synliggjøre kostnaden ved å drive ulønnsomme flyplasser direkte i statsbudsjettet.

Skatteparadiset Norge

Da EU sluttet med avgiftsfri handel mellom medlemslandene i 1999, var det mange som fryktet at det samme skulle skje her. Norske politikere sto fritt til å velge, ettersom vi var utenfor EUs indre marked.

Den første regjeringen Bondevik mente den gang at Norge burde følge EU, men det var det ikke flertall for i Stortinget. Med en KrF-ledet regjering ble Norge stående som et av få skatteparadiser for alkohol og tobakk i Europa.

Det skulle bli enda mer paradoksalt. Våren før stortingsvalget i 2005 gikk Bondevik 2-regjeringen med på å tillate salg av taxfreevarer ved ankomst til de norske flyplassene. Tidligere kunne man kjøpe billig sprit bare på hjemreisen fra utlandet, eller man måtte frakte varene tur-retur. Grunnlaget for en ny milliardbusiness var lagt.

Politikerne viker unna

Politikerne har flere ganger bedt om utredninger. I 2007 fikk daværende finansminister Kristin Halvorsen konklusjonen fra et utvalg hun selv hadde satt ned. Utvalget foreslo å legge ned taxfreeordningen.

– Jeg vil ikke gå inn i historien som en festbrems, sa Halvorsen og la hele rapporten i en skuff.

Høsten 2016 kom en ny utredning bestilt av Stortinget. Konklusjonen var at det økende taxfreesalget av alkohol går på folkehelsen løs. Helseminister Bent Høie la rapporten i skuffen.

Tenk deg dersom vi skulle ha finansiert andre viktige samfunnsoppgaver ved å selge rabattert sprit til en utvalgt gruppe nordmenn. Meningsløst. Men når vi først har ordningen, så er den nærmest politisk umulig å avskaffe. Det fungerer på en måte som gjør mange fornøyd: Flypassasjerene får billigere reiser og alkohol. Distriktene får subsidiert flyplasser med milliarder. Det er behagelig for politikerne som slipper å bevilge penger fra statsbudsjettet.

Nå er det igjen valgår. Da er det enda mer som skal til for at politikerne tør å skrote en ordning som det store flertallet av nordmenn liker. Men noe er likevel i ferd med å endre seg.

Feigt kompromiss

Vinmonopolet sto for 82 prosent av omsetningen av vin og brennevin i 2016. Taxfree på flyplasser utgjorde 10 prosent. Dersom man ser på omsetning av all alkohol, også fra dagligvarehandelen, reduseres Polets andel til 43 prosent, ned fra 46 prosent i 2015. Økningen i taxfreesalget er formidabel. Vi kjøper 64 prosent mer øl, 57 prosent mer vin og 10 prosent mer ren alkohol på flyplassene nå enn i 2010. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Forskere har ment at det er så stor fortjeneste i taxfreebransjen, at den overgås kun av kriminell virksomhet. Eierne av Travel Retail Norway er alle milliardærer: To brødre i tyske Heinemann eier halvparten av selskapet, Johansson-familien i Norgesgruppen og kosmetikkgründer Terje Stykket eier resten. De har delt over 2 milliarder kroner i overskudd fra selskapet.

Alt dette har nok vært med på å gjøre stadig flere politikere ukomfortable. Dermed har vi kommet i den situasjonen at to særegne selskaper er i ferd med å finne hverandre. Avinor og Vinmonopolet står sterkere dersom de samarbeider. Det blir vanskeligere for politikerne å skrote taxfreeordningen, og Polet beholder legitimiteten ved at de får hånd om det meste av alkoholomsetningen igjen.

Det er enklere å gå inn for å endre eller skrote taxfreeordningen for opposisjonspartiene. Bare Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å beholde dagens ordning. Kompromissløsningen med å la Polet overta alkoholpushingen på flyplassene passer kanskje perfekt for feige politikere som ikke tør avvikle hele den meningsløse ordningen.