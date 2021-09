Tre nyanser av sosialdemokrati

Nå får hele Skandinavia sosialdemokratiske statsministre. Men de ligner hverandre ikke særlig mye.

Snart har hele Skandinavia en sosialdemokrat til statsminister.

Det er som om det hviler en liten forbannelse over foreningen mellom sosialdemokratene i Norge og Sverige: Aldri får de ha makten samtidig.

Når Arbeiderpartiet danner regjering i høst, sitter Socialdemokraterna i Sverige fortsatt med makten. Men det er oppløsningstendenser der borte. Partileder Stefan Löfven skal straks gå av. Partiet ligger ikke an til å lykkes med å få flertall for sitt budsjett. Kanskje må Löfvens arvtager være forberedt på å bli tvunget til å regjere på høyresidens budsjett i sitt første år som statsminister. Og skal vedkommende vinne valget til neste år, må det nesten et mirakel til.