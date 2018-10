Farten i norsk økonomi er allerede god. Ledigheten faller, og lønnsveksten er på vei opp. Det samme er oljeinvesteringene og oljeprisen.

Og som om det ikke var nok har finansminister Siv Jensen lagt frem svært gode anslag for veksten i norsk økonomi.

Finansdepartementet tror bruttonasjonalproduktet vil øke med hele 2,7 prosent i 2019 og 2,8 prosent i 2020.

Det er den raskeste veksten siden 2012 og betydelig over snittet de siste ti årene. Det er også høyere enn anslagene til Norges Bank, SSB og flertallet av de store meglerhusene.

«Solen skinner på norsk økonomi igjen», sa Jensen da hun la frem statsbudsjettet i Stortinget.

Ansvarlig budsjett?

Finansministeren omtaler budsjettet som ansvarlig. Oljepengebruken øker med 4,5 milliarder, mot et snitt 10,6 milliarder pr. år det siste tiåret.

Budsjettet er også «nøytralt», det vil si at det hverken bidrar til å gi gass eller til å bremse opp norsk økonomi. Det overholder også handlingsregelen, som sier at det årlige uttaket av oljepenger ikke skal overstige tre prosent av oljefondets samlede verdi.

Likevel bruker Regjeringen mer penger enn den burde.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet lommeboken din

Fare for børskrakk

Årets innsprøytning av oljepenger kommer nemlig på toppen av kraftige økninger i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014, som aldri er blitt reversert.

Sett i lys av de svært positive utsiktene for norsk økonomi, og de mange årene vi har lagt bak oss med kraftig vekst i globale aksjemarkeder, burde oljepengebruken i 2019 ha vært kuttet heller enn økt.

Mens Regjeringen i 2018 tok ut oljepenger tilsvarende 2,6 prosent av fondets verdi, økes denne andelen til 2,7 prosent i 2019. Det bidrar til å gjøre Norge dårligere rustet for neste krise.

Et ikke utenkelig scenario er et kraftig fall i globale aksjemarkeder. Neste år kan Regjeringen ifølge handlingsregelen bruke 261 milliarder fra Oljefondet. Hvis verdien av oljeformuen for eksempel faller med 25 prosent, vil beløpet reduseres til 196 milliarder. Det er 35 milliarder under det nivået Regjeringen har lagt seg på i 2019.

Dagens episode av podkasten Forklart: Slik gjennomskuer du statsrådenes skryteliste

Handlingsregelen kan bryte sammen

Å se for seg at norske politikere ville foreta så store kutt fra et år til det neste er utenkelig. Sannsynligvis vil de heller velge å bruke mer enn det handlingsregelen tillater og ta noen jafs av selve Oljefondet.

Det er ikke noe stort problem å gjøre dette i en kort periode hvis man antar at aksjemarkedene raskt vil begynne å stige igjen. Men dersom nedturen blir lang, kan hele handlingsregelen bryte sammen.

Norske politikere kan selvfølgelig ikke ta høyde for alle eventualiteter når de lager budsjetter. Men når alle piler peker opp, bør andelen penger som tas fra Oljefondet, reduseres.

Med dagens politikk gambler vi på at aksjemarkedet ikke kræsjer.