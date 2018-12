Med julaften kun få timer unna er det tett med høye skuldre og stressede hoder rundt i landet. Ribber skal krydres, gulv skal vaskes, bord skal pyntes, og alt skal være klappet og klart til julen ringes inn kl. 17.00.

Av alle høytidene gjennom året er nok julaften den som krever høyest grad av presisjon. Djevelen ligger i detaljene denne kvelden, og det skal ikke mer til enn et vindskeivt tre eller en uteblitt gave, før juleharmonien er truet. For ikke å snakke om hvis ribben skulle ende opp med myk svor ... En slikt nederlag kan fort bli tema rundt julemiddagen i mange år fremover.

Alle julekokkers mareritt

Sosiale medier har ikke gjort det lettere å innfri alle disse forventningene. I nåværende stund flommer Instagram og Facebook over av juleperfeksjon og topptrimmet familieidyll. Nok til å trigge både usikkerhet, fortvilelse og et stikk av misunnelse hos oss som ikke har alt på stell ennå. Men husk at det plettfrie og det forventede også er lettest å glemme. De mest minneverdige opplevelsene er gjerne dem som ikke går etter planen.

Av mine 41 julaftener så langt vet jeg godt hvilken jeg husker best: det er den for fem år siden. Da opplevde familien min alle julekokkers mareritt, nemlig at strømmen forsvant på selveste julaften. Ikke bare en kort stund, men i de avgjørende timene mellom kl. 15.00 og 22.00. Nå tenker du kanskje at dette ble en stusslig julaften med kald middag og triste fjes, men det ble det altså ikke.

Cecilie Asker

Lys fra frontlyktene til en Volvo 740

Stående over for en reell utfordring som strømbrudd ble plutselig juleperfeksjonismen helt uviktig. Isteden gikk tre generasjoner inn i løsningsorientert modus, hvor både speiderkunnskaper og håndverkserfaring kom til sin rett.

Og julemiddag ble det til slutt. Den ble tilberedt på en gassgrill utenfor garasjen, med lysene fra frontlyktene på en Volvo 740. Gradestokken hadde krøpet godt ned på minussiden så kokken stilte i kjeledress for anledningen.

Svoren ble ikke helt sprø det året, og Hellstrøm ville nok også påpekt at ribben var i overkant svidd. Men jeg tror ikke julemiddagen noen gang, før eller senere, har smakt så godt og vært så koselig.

God gammeldags julemagi

I lokalavisen noen dager senere kunne jeg lese at sambygdinger hadde tydd til både vedovn, peis, gassapparat og stormkjøkken for å sikre julemiddagen. Noen hadde også gitt andre tradisjoner en vri, som å lese opp juleevangeliet med hodelykt. Ut fra tonen i intervjuene kunne det virke som de fleste hadde hatt det like morsomt som oss.

Kvelden var for øvrig ikke uten litt god gammeldags julemagi. Etter at ribbemiddagen var fortært, kom nemlig strømmen tilbake i cirka 20 minutters tid, akkurat lenge nok til å piske riskremen. Så forsvant den igjen.

Julaften 2013 er ikke bare den mest minneverdige og morsomme julen jeg har vært med på. Den var også en god påminner om ekyte juleglede finner man ikke i nystrøkne Damaskduker og design-serviser. Om ribben i morgen ikke blir helt perfekt går ikke verden under. Den kan tvert imot bli både morsommere og mer minneverdig.

Ha en riktig god og uperfekt jul!