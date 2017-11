Det var ikke før lønnen ble satt ned at furoren startet. Da, i fjor høst, tok sjåførene for matleveringstjenesten UberEats i London til gatene for å demonstrere.

Financial Times rapporterte om demonstrasjonen og viste hvordan UberEats først hadde rekruttert sjåfører med konkurransedyktige 20 pund i timen som lønn.