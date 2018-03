Sent, men tydelig, har statsminister Erna Solberg bedt om unnskyldning for en Facebook-post der landets justisminister anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Og ikke nok med det. Statsministeren gjorde det klinkende klart at Listhaug-angrepet var langt over grensen for anstendig politisk debatt. Like klart slo hun fast at hele Regjeringen hennes står bak beklagelsen.

For det finnes ingen privatpraktiserende statsråder. Alt en justisminister sier i det åpne samfunnsrommet, ja, det gjøres i kraft av å være nettopp justisminister.

Ingen beklagelse

Torsdag formiddag ble Solberg-regjeringens unnskyldning gjentatt fra Stortingets talerstol av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. «På oppdrag fra statsministeren», som Sanner formulerte det.

Det skrives parlamentarisk historie når en hel regjering på denne måten beklager en statsrådsytring som er falt utenfor nasjonalforsamlingen.

Slikt har aldri skjedd tidligere. Det settes en ny grense i vår ofte så grenseløse tid. Slikt skaper en presedens vi ikke helt ser rekkevidden av. En slags Lex Listhaug. En statsråd som ifølge Venstre-ordfører Alfred Bjørlo er «en justisminister med sidejobb som nettroll». (Vårt Land).

Både Erna Solberg og Jan Tore Sanner forsikret om at hele Regjeringen sto bak oppgjøret med Sylvi Listhaugs brutale Facebook-angrep. Det viste seg ikke å stemme. For Sylvi Listhaug brukte ikke muligheten til å si unnskyld fra Stortingets talerstol.

Gjentatte spørsmål til tross: Det kom først ingen klar beklagelse av hennes anklage mot Ap.

Undergraver Solberg

Det Listhaug ba om unnskyldning for, var at innlegget på Facebook hadde såret noen. Hun beklaget at det ble koblet til terroren den nattsvarte fredagen for snart syv år siden. Hun beklaget at «timingen var feil», mest fordi filmen Utøya 22. juli hadde «bidratt til å forsterke følelsene», fikk vi inntrykk av.

Men hun beklaget IKKE sin egen like uansvarlige som urimelige påstand om at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn av nasjonens sikkerhet. Innholdet sto fast. For statsrådens hensikt var «kun å diskutere forslaget» om statsborgerskap.

Det finnes knapt noe tilsvarende eksempel på at en statsråd fra Stortingets talerstol undergraver sin egen statsminister. Det var ikke antydning til selvkritikk i Listhaugs forsvar. Hennes budskap sto i voldsom kontrast til det Erna Solberg og Jan Tore Sanner er kommet med.

Det dreier seg ikke om en regjering som snakker med to tunger. Snarere om et åpent opprør fra en justisminister som rett og slett ikke godtar den virkeligheten statsministeren holder opp som et speilbilde foran henne.

Snudde helt rundt

Dette var første akt i formiddagens stortingsdrama.

For noen må ha fortalt Sylvi Listhaug alvoret i det hun holdt på med. Ikke bare åpnet hun en avgrunn mellom seg og statsministeren. Hun var også i ferd med å snakke seg rett inn i et mistillitsspørsmål.

Derfor gikk hun igjen på talerstolen. Og endelig kom de nødvendige ordene:

«Jeg skulle ikke lagt ut dette innlegget.»

Det ble på flere vis skrevet parlamentarisk unntakshistorie i Stortinget torsdag formiddag.