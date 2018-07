Mesut Özil har tyrkiske besteforeldre og kunne ha spilt for Tyrkia, men valgte å ta utfordringen med å kvalifisere seg for det tyske landslaget. Dermed ble han lagt for hat av tyrkere i Tyskland. Mange husker pipekonserten mot ham da Tyskland møtte Tyrkia i Berlin i 2010. 21-åringen storspilte, scoret og ble etterpå gratulert av kansler Angela Merkel. Da var han «vår Özil».

Dette er et bakteppe for Özils nei til mer landslagsspill nå. I et langt brev, fremfor alt et angrep på presidenten i det tyske fotballforbundet Reinhard Grindel, oppgir 29-åringen rasisme som grunn. Nå har tyskere vendt seg mot ham.