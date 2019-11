Kristiansand har en viss tradisjon for brenning av religiøse bøker. Under Quartfestivalen i 2000 gikk black metal-bandet The Kovenant fra Hamar på scenen og brente en bibel. Det var en ytring mot kristendommen, som jo er fienden for en musikkretning der det er vanlig å flørte med satanisme.

Det var hverken første eller siste gang noen brente en bibel offentlig i Norge. Opptrinnet vakte likevel litt forskrekkelse, for dette var jo ikke pent gjort i bibelbeltets hovedstad.