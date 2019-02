Nylig hadde BBC premiere på en ny dokumentar om Storbritannias forhold til EU. Den åpner med Nicolas Sarkozy. ”Problemet med engelskmennene,” sier Frankrikes tidligere president, er at ”de tror de har større innflytelse alene enn sammen med Europa. C’est faux — det er galt!”

Vi kan lære av britene

Dag etter dag demonstrerer britiske politikere at Sarkozy hadde rett. Et virkelighetens drama ruller over TV-skjermene i form av Brexit-voteringer i Westminster-parlamentet. I januar stemte tidenes største flertall i parlamentet mot en sittende regjering da Theresa Mays utmeldingsavtalen med EU ble stemt ned.

Bak farsen, med brølende parlamentarikere og resolusjoner som veksler mellom det selvmotsigende og det intetsigende, er det en klassisk tragedie som utspiller seg. Hovmod leder hovedpersonen til undergang gjennom egne handlinger.

Så effektiv har propagandaen mot EU vært at den styrende eliten oppriktig ser ut til å tro at ”de trenger oss mer enn vi trenger dem”, at man kan få til egne frihandelsavtaler uten å opprette nye handelsfriksjoner med Europa, og at man kan regulere som man vil uten å miste tilgang til EUs indre marked.

Hvis vi vil lære noe av vår nabos uttrekningssmerter, bør vi merke oss tre trekk ved dagens verden som britene har undervurdert.

Fakta: Martin Sandbu Martin Sandbu (43) er økonomikommentator i Financial Times

Han er født og oppvokst i Norge, og har bodd i Frankrike, USA og Storbritannia.

Han forsket og underviste tidligere ved Harvard University, Columbia University, og Wharton School/University of Pennsylvania i USA, før han flyttet til London hvor han nå bor med sin kone og sønn.

Sandbu skal levere jevnlig til Aftenposten fremover.

Charlie Bibby / e-mail

For det første: Nå er selv store land blitt små

Ett av mange brexit-fyndord som florerer på twitter, er at Storbritannia ville funnet seg til godt rette i EU om det bare hadde to medlemmer: seg selv og ”Europe”. Mange briter forveksler det å være likeverdig medlemsland med det å ha samme innflytelse som alle de andre tilsammen. Fordi de ikke får det siste, har de forkastet det første.

Men resten av EU har en befolkning og en økonomi som er syv-åtte ganger større enn Storbritannia. Langt mer av britisk handel er med EU enn motsatt.

Med et slikt styrkeforhold måtte det gå som det gikk: I forhandlingene har stort sett EU-siden fått det som den vil. Tidligere pengeforpliktelser, beskyttelse av borgerrettigheter, og en garanti mot grensekontroller mellom Nord-Irland og den irske republikk ble alle med i utmeldingsavtalen. If I were a betting man, som de sier her, gjetter jeg britene til slutt skriver under.

EU-medlemskap har gitt Storbritannia mer makt, stikk i strid med ”take back control”-slagordet. Det var britisk politikk å opprette det indre marked, med felles regler og overnasjonal domstol. Det var også utvidelsen til Øst-Europa. At velgerne angrer på det nå, endrer ikke på at landet har hatt mer innflytelse som stormakt innad i EU enn det vil ha som mellomstor økonomi utenfor.

For det andre: Verden var enklere før — men det er den ikke lenger

Uttrykket ”krasjkurs” passer sjeldent godt på den intense voksenopplæringen britene nå er tvunget til. Den som vil ha en opplyst formening om brexit-beslutningene, må forstå fytosanitære grensekontroller (regler for import av plantehelse), EU-budsjettene og EU-domstolen, og forskjellen på frihandelsavtale og tollunion.

Ja, EU har mange regler. Men regelverket er innfløkt fordi virkeligheten som skal styres er komplisert. En bil har 30000 deler. Skal den være trygg å kjøre, skal det mange produktspesifikasjoner til. Og skal man ha bilproduksjon – som Storbritannia – må man ha regler som smører verdikjeden så den ikke henger seg fast på grensene.

En av Theresa Mays mange kortlevde brexit-statsråder, Dominic Raab, uttalte i en noe blåøyd tale at han ikke hadde vært helt klar over hvor mye landets ”spesielle geografi” gjorde det avhengig av forbindelsen mellom Dover og Calais. Og vi som bor her, får daglig nyheter om det neste som kan gå galt om landet forlater EU uten en avtale 29. mars.

Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Sykehus kan ikke garantere medisintilgang, supermarkedene advarer mot mangel på ferskvarer, og britiske pensjonister i EU-land har fått brev om at de kan miste retten til helsetjenester der de bor. Alt dette på grunn av et plutselig tomrom i regelverket seks uker unna.

Paradoksalt nok er dette noe høyresiden i politikken burde vært best rustet til å forstå. Markedsliberalister siden Friedrich von Hayek har påpekt at moderne samfunn er for komplekse for planøkonomi. Og konservative tenkere – som 18-hundretallets irsk-britiske statsmann Edmund Burke –har i århundrer advart mot kaoset ved å rive fra hverandre forbindelser og forgreninger som har grodd naturlig frem over lang tid.

Dagens Tory-parti, mer revolusjonært enn konservativt, møter nå sin egen tidligere visdom i døren. I den norske EØS-debatten kan vi med fordel lære av dette sjokket før vi gjør noe overilt.

For det tredje: Frihandel betyr ikke det samme før

Valget står ikke mellom å ha komplekse regler eller ikke, men hvilken regelpakke man velger.

Handelsliberalisering handlet en gang om å redusere tollsatser. I dag er handelshindringene de høye kravene vi stiller til sikkerhet og kvalitet. Å slippe inn andre lands varer og tjenester handler ikke lenger mest om pris, men om tillit og demokrati. Vi kan ikke uten videre stole på at importerte leker, for eksempel, er så trygge for barna våre som vi vil ha dem.

Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

EU har løst dette ved å lage regler i fellesskap. Det som oppleves som overstyring er nødvendig for at handel ikke omgår folkeviljen. Selv vanlige handelsforhandlinger bestreber seg stadig mer med å finne felles regler nettopp for at tilliten er stor nok til at handelen kan flyte friere.

Her teller størrelse. Verden har i dag to regel-supermakter: EU og USA. Handel land imellom tilpasser seg produktkravene i de to. Og USA levner ikke tvil om at en frihandelsavtale med dem må åpne for salg etter amerikanske standarder. Skrekkbildet i britisk debatt har vært klorskylling av kyllingkjøtt – vanlig praksis i USA men forbudt under strengere (og dyrere) EU-hygieneregler. Men fjerner man seg fra EU-reglene, blir det flere kontroller ved innførsel til EU. De som ivrer for en norsk frihandelsavtale med USA må forholde seg til det samme valget.

Selvråderett oppnås i dag bare gjennom samråderett. Og der ligger paradokset med ”taking back control”. Det blir stadig tydeligere at Brexit vil føre til mindre, ikke mer, kontroll.

Selvfornedrende briter

Storbritannia har lenge vært ansett for å ha Europas skarpeste utenrikstjeneste. For nordmenn har landet vært krigsalliert, handelspartner, og teknologisk forbilde i generasjoner. Vi er mange som beundrer britiske tradisjoner og kultur, fra fotball og film til litteratur og popmusikk.

Det er trist å se landet spille seg ut over sidelinjen i en selvfornedring av Knausgård-dimensjoner. Men mest grotesk er det for britene selv. Jeg hadde forleden en Brexit-prat med en nabo. ”We’re still a powerful country, aren’t we?” Den bedende stemmen og frykten i øynene viste at virkeligheten begynner å trenge seg på.