For en som er interessert i Nord-Korea, er det spennende tider. I begynnelsen av juni fant det første toppmøtet mellom Nord-Koreas diktator og en sittende amerikansk president sted, i kjølvannet av betydelig sabelrasling fra begge sider.

Nå ser det ut til at Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump planlegger å møtes igjen. Torsdag morgen takket Trump Kim for å ha sendt hjem levningene av amerikanske soldater som døde under Koreakrigen. Overleveringen fant sted på 65-årsdagen for våpenhvilen som ble inngått mellom Nord- og Sør-Korea.