Det begynte så bra. For ti år siden pøste Nordea-fondet 100 millioner kroner inn i Opus-prosjektet ved Universitetet i København. Noma-gründer og stjernekokk Claus Meyer ble prosjektets ansikt utad. Nordisk ministerråd etablerte programmet Ny nordisk mat. Målet var, inspirert av middelhavskosten, å gjenopplive de gamle, nordiske mattradisjonene og på den måten få folk til å spise sunnere og bedre.

Forskningen var lovende. Overvektige raste ned i vekt. Blodtrykket sank. Risikoen for å utvikle diabetes også. Elitekokker fra hele kloden begynte å reise til Skandinavia for å hente inspirasjon. Alt lå til rette for at Skagerrak skulle bli det nye Middelhavet.