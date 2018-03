«De skyldige» for brexit | Per Edgar Kokkvold

Ettersom man ikke godt kan navngi alle de 17.410.742 som sa nei til EU ved folkeavstemningen i 2016, har man utpekt de «hovedansvarlige» – europeiske og britiske politikere som får skylden for at folket stemte «feil»: Boken Guilty Men, brexit-utgaven av pseudonymet Cato den yngre (Biteback Publishing Ltd, London 2017).

Forløperen

Et lite tilbakeblikk før vi går videre. Guilty Men av 2017 er oppfølgeren til boken Guilty Men av 1940, skrevet under dekknavnet Cato den eldre, den romerske statsmannen som skal ha avsluttet alle sine taler i Senatet med ordene «For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges».

Guilty Men av 1940 var et nådeløst oppgjør med Neville Chamberlain og mennene bak trettiårenes katastrofale forsonings- og ettergivelsespolitikk. En bok som fikk enorm betydning både for det offentlige ordskiftet og for historieforståelsen i Storbritannia.

Cato den eldre var i virkeligheten tre britiske journalister, deriblant den venstreorienterte patrioten og senere Labour-lederen Michael Foot. De skrev under pseudonym fordi deres arbeidsgiver, Lord Beaverbrook, nektet sine medarbeidere å skrive i andre publikasjoner enn hans egne.

Det er en strålende bok. Men også en illustrasjon på at motet har sine grenser. Lord Beaverbrook, som selv var en sentral forsoningsmann, fikk være i fred for forfatterne. Det samme gjorde alle de på den britiske venstresiden som hatet Hitler, men som mente det var nok å vedta resolusjoner mot ham.

Oppfølgeren

Forfatteren, eller forfatterne, av den nye utgaven av Guilty Men anser brexit som en av de mest skjebnesvangre beslutninger i britisk historie, med omfattende konsekvenser både politisk, økonomisk, kulturelt og kanskje også konstitusjonelt.

Men de kaster ut garnet på begge sider av båten. Kritikken rettes ikke bare mot briter, men også mot smålige, europeiske politikere som ikke engang forsto at man under reforhandlingene måtte komme britene i møte med mer enn bagatellmessige konsesjoner, dersom man ønsket å sikre Storbritannias plass i EU.

– EU var preget av annenklasses byråkrater, da det var intelligente og visjonære ledere som trengtes, som det heter i boken.

Delt på midten

Resultatet av folkeavstemningen 23. juni 2016 var relativt klart (51,89, mot 48,11 prosent), men ikke klarere enn at utfallet kunne ha blitt et annet dersom spørsmålsstillingen hadde vært en annen, eller om den populære Boris Johnson ikke hadde gått inn i ledelsen av nei-kampanjen, sammen med nåværende miljøminister Michael Gove.

Gove blir tilgitt i boken, fordi han er EU-motstander av overbevisning, men Johnson får gjennomgå, fordi forfatterne, som så mange andre, mener han valgte neisiden fordi han var overbevist om at det tjente hans gigantiske ambisjoner.

Statsminister David Cameron

Men jeg velger meg to andre politikere blant «de skyldige», de som må bære hovedansvaret – eller, om man heller vil, ta æren – for at det gikk som det gikk: Daværende statsminister David Cameron, og da- og nåværende opposisjonsleder Jeremy Corbyn.

David Cameron ble etter hvert kjent som en liberal, EU-vennlig politiker. Men i 2005 innledet han sin karrière som partileder ved å fri til partiets EU-motstandere, blant annet ved å ta de britiske konservative i EU-parlamentet ut av det konservative og kristendemokratiske europeiske folkeparti (EPP) og inn i gruppen av integrasjonsskeptiske høyrepartier, ACRE. Og det tok lang tid før han våget å si noe pent om EU.

Så EU-president Jean-Claude Juncker – i den tabloide britiske høyrepressen også kalt «Junck the Drunk» og «Jean-Claude Drunker» – hadde utvilsomt et godt, for ikke å si edruelig poeng da han sa at «Hvis noen klager over Europa fra mandag til lørdag, er det ingen som vil tro ham når han på søndag sier at han er en overbevist europeer.»

I boken får Cameron gjennomgå fordi han bøyde seg for kravet om en folkeavstemning, med den begrunnelse at EU-spørsmålet i en årrekke hadde forgiftet britisk politikk, mens det i virkeligheten bare hadde forgiftet det konservative parti.

Han får kritikk også for andre strategiske bomskudd: For ikke å ha presset Angela Merkel hardt nok under forhandlingene. For å ha valgt å holde folkeavstemning i juni 2016, når han kunne ha ventet til langt ut i 2017, da flyktningstrømmen var kommet på avstand. Og for å ha satt i gang det såkalte Prosjekt Frykt – med trusler om økonomisk kollaps og krigsfare, trusler som var like uansvarlige som EU-motstandernes skremsler om at 72 millioner tyrkere var på vei inn i EU.

Opposisjonsleder Corbyn

Det spørs likevel om ikke Jeremy Corbyn må finne seg i å dele ansvaret med statsministeren.

Corbyn har vært EU-motstander i hele sitt politiske liv. Han stemte nei til EF ved folkeavstemningen i 1975 og har alltid skydd Brussel, til fordel for Cuba og Venezuela. Da han ble Labour-leder i 2015, var han en av ca. tolv EU-motstandere av de 232 som utgjorde partiets underhusgruppe.

Som partileder i et sterkt ja til EU-parti ble han tvunget til å følge partilinjen. Men Corbyn er en relativt ærlig mann, så han gjorde ikke mer for EU-saken enn han strengt tatt måtte. Han drev valgkamp, men gjorde så lite ut av seg som overhodet mulig. Corbyn nektet å stille opp da Labour ville samle alle Labour-ledere i et arrangement for EU, fordi Tony Blair var blant dem. Å dele podium med John Major og David Cameron var selvsagt helt utelukket.

Da Corbyn ble spurt om hvor viktig det var for Storbritannia å forbli medlem av EU, på en skala fra én til ti, svarte han: – Det må bli et sted mellom syv og ti, kanskje syv, syv og en halv.

I en tid hvor Labours rolle var avgjørende for utfallet, skapte Corbyn usikkerhet. Tre uker før folkeavstemningen viste meningsmålinger at omtrent halvparten av Labours velgere ikke visste hvor partiet sto i EU-spørsmålet. Den manglende mobiliseringen av Labour-velgere for et ja, var utvilsomt et avgjørende bidrag til at britene til slutt svarte nei.

Det er en skjebnens ironi at det nettopp er Jeremy Corbyn som nå vil begrense brexit så mye som mulig.

PS. Jeg innledet denne kommentaren med at den liberale eliten aldri har akseptert folkets nei. Én av flere grunner til at det neppe blir noen ny folkeavstemning om EU i Storbritannia, er at EU-motstanderne heller aldri vil slå seg til ro med et ja. Kanskje også Brussel snart vil skjønne at det med britene innenfor aldri vil bli EU-fred å få.

