Det vi ikke snakker om | Harald Stanghelle

For hver tredje velger betyr utenrikspolitikk noe når partivalget avgjøres, skal vi tro en undersøkelse Norsk utenrikspolitisk institutt står bak.

Likevel spiller dette politikkfeltet en helt perifer rolle i denne valgkampen.

Det er på samme tid både underlig og naturlig.

Drøm og mareritt

Underlig fordi vi har bak oss en stortingsperiode der verden er snudd på hodet. Vi må tilbake til Sovjet-imperiets sammenbrudd for nesten 30 år siden for å finne maken.

Det var den gang da utenriksminister Thorvald Stoltenberg gikk rundt og kløp seg i armen for å være sikker på at han ikke drømte. Så stor var gleden over det som skjedde.

Utenriksminister Børge Brende skulle nok helst sett at de siste årenes begivenheter bare var en drøm. Eller rettere: et nattlig mareritt.

Vi må i alle fall svært langt tilbake for å finne en utenriksminister som har hatt det tøffere på sin vakt.

Han har hatt ansvar for å finne vei der det ikke fantes opptråkkede stier å holde seg til.

Russlands Krim-invasjon. Etableringen av IS-kalifatet. Flyktningkrisen. Brexit. Og valget av en eiendomsmogul uten påviselig impulskontroll til USAs 45. president. Listen kunne vært gjort lenger.

Både hver for seg og samlet har dette skapt en ny utenrikspolitisk virkelighet for et lite NATO-land som Norge.

På dagsorden-toppen

Det har også forandret norsk politikk.

Det er jo den russiske Krim-invasjonen som for første gang på flere tiår har skjøvet forsvarspolitikk mot toppen av den nasjonale agendaen.

Og det var flyktningkrisen for to år siden som skapte en bred allianse for en ny politikk på dette området. Men som også er grunnlaget for den mest opphetede delen av denne valgkampen.

Sjelden har utenrikspolitikk og innenrikspolitikk stått så tydelig i tannhjulsstilling til hverandre.

Derfor er det underlig at ikke det finnes plass for denne dimensjonen også i en valgkamp.

Det finnes imidlertid en logisk forklaring.

Valgkamp dreier seg om å snakke opp forskjeller og snakke ned likheter. Utenrikspolitikk er det motsatte. Der leter partiene – spesielt Høyre og Arbeiderpartiet – etter en felles forståelse av en sammensatt virkelighet. « ... de to programmene er til forveksling like», som Asle Toje – forsker og forfatter – konstaterer i DN.

Derfor var det viktigste budskapet fra Aps utenrikspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, i en større artikkel i Dagens Næringsliv at «våre allierte og partnere ... vil oppleve stabilitet og forutsigbarhet ved et regjeringsskifte ...».

Kritikk som pliktøvelse

Resten av hennes utenrikspolitiske sveip var en ganske ufokusert kritikk av Høyres utenriksminister. Ved finlesning virket mesteparten av den som en nokså overfladisk pliktøvelse.

Det er så visst mye vi burde ha diskutert, ikke minst i en valgkamp.

Eksempelvis avslørte Liu Xiaobo-saken en ny strategi på menneskerettighetsfeltet, innført helt uten politisk debatt. I NUPI-undersøkelsen prioriterer hele 61 prosent menneskerettigheter høyt. Det skulle man ikke tro, men det er kanskje bare noe vi pynter oss med når meningsmålerne ringer?

Så ser vi at EØS-motstanden vokser på begge sider av den politiske midtstreken. Ved Frps snuoperasjon har den også fått et solid fotfeste innad i Solberg-regjeringen og ikke bare hos SV og Sp. Også en sak verdt diskusjon. Det blir neppe noe av, for her er Høyre og Arbeiderpartiet i samme båt.

Skeptiske tungvektere

Heller ikke et så sentralt og vanskelig utenrikspolitisk felt som norske utenlandsoperasjoner blir løftet frem i valgkampen, tross et hederlig NRK-forsøk på å gjøre det i tirsdagens valgsending.

President Donald Trump har nettopp har lagt frem sin Afghanistan-strategi. Der skal han «ikke drive nasjonsbygging, men drepe terrorister». Og til det krever han mer støtte fra NATO-landene.

I fjor beskrev det regjeringsutnevnte Godal-utvalget det ene dramatiske feilskjæret etter det andre i den norske Afghanistan-strategien.

Nå advarer nettopp Bjørn Tore Godal mot å si ja til NATOs ønske om å sende nye soldater til landet. Det samme gjør en annen førsteklasses Afghanistan-ekspert, Kai Eide.

Og ikke nok med det: Den forrige etterretningssjefen, Kjell Grandhagen, slår her i avisen fast at han ikke har noe tro på at Trump-strategien vil føre frem. Generalen er dypt skeptisk at Norge skal delta i jakten på Taliban.

Sjelden har tre slike tungvektere gitt så klare debattbidrag mens saken ennå ikke er avklart.

Ikke bortskjemt

Men hva vil en mulig statsminister Støre svare når hans venn og partifelle Jens Stoltenberg ringer og ber om norsk støtte? Og hvordan tenker statsminister Solberg om å si nei til Donald Trump?

Det er ikke så lett å vite.

Afghanistan-operasjonen er en studie i mye feilslått strategi. Libya-angrepet – der Norge «bombet best» – resulterte et katastrofalt statssammenbrudd. Med dette som bakteppe bør det sørges for at vi får åpen debatt om en mulig utvidelse av militæreventyrene?

Visst er dette både komplisert og sammensatt. Og visst er det også realpolitikk så det holder. Enhver regjering vil være opptatt av handlefrihet i slike saker.

Det er likevel ingen grunn til å lukke døren til en opplyst diskusjon. Det tåler både norske interesser og et folkestyre som ikke er bortskjemt med utenrikspolitiske debatter.

På Twitter: @HStanghelle

