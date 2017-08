Bilfritt byliv: Mye skrik og lite øl

Så er de her, «pilotområdene» for såkalt bilfritt byliv i Oslo. Med vekt på såkalt.

Ingen av de fire små områdene er nemlig spesielt bilfrie. Den utvalgte stubben av Øvre Slottsgate hadde riktignok innkjøringsforbud på ett observasjonstidspunkt, på et annet ikke.

Det gjelder uansett ikke varelevering til kulturhuset eller hotellet i gaten, som tydeligvis trenger jevnlig påfyll av varer.

Går man til området som utgjør seksti meter av Møllergata, suser bilene fortsatt forbi.

Kommunens initiativ begrenser seg til å sette opp 15 hyggelige blomsterkasser, et par trebenker, og noen artige farger i asfalten under et nytt sykkelstativ.

Vil ikke sitte på kommunens stoler

I det minste er slikt et steg i riktig retning.

Det samme kan man ikke sies om Fridtjof Nansens plass, bak Rådhuset, som er blitt riktig så kaotisk.

Trafikken oppleves mer massiv enn før, kanskje på grunn av alle turistbussene som står parkert, eller fordi samme antall kjøretøy nå skal inn på mindre plass. På deler av plassen er det nemlig kommet opp stoler, bord og betongsperringer.

Forrige ukes mest solfylte ettermiddag sto rundt 90 prosent av sitteplassene tomme. Turistklyngene foretrakk trappen inn mot Borggården i stedet, kanskje fordi det var skyggemuligheter der.

Kanskje også fordi det føltes tryggere enn å smyge seg rundt biler og busser. Muligens trengte de også en kaffe eller øl, som ikke er mulig å få kjøpt på de kommunale sitteplassene.

Vagt og udefinerbart

Veldig imponerende er ikke dette, to år etter at byrådet lanserte sine planer for å fjerne bilene fra sentrum.

For så vidt har ordet «bilfritt» vært misvisende siden byrådsleder Raymond Johansen (Ap) rett etter valget presiserte at det ville bli en rekke unntak. Det var visst hovedsakelig privatbilene som skulle vekk – men de har jo vært i klart mindretall i mange år innenfor det aktuelle området.

Siden ble det klart at også «sentrum» er en klar overdrivelse. Oslo S, Vippetangen, Aker Brygge og Bjørvika er ikke medregnet, tross beliggenhet innenfor Ring 1.

Nå ble prosjektet i stedet hetende «bilfritt byliv». Erstatningsordet er beleilig nok såpass vagt at knapt lar seg definere, langt mindre måle.

En fortsettelse av Høyre-byrådet

Strengt tatt ligner grepene for sentrumskjernen mer en fortsettelse av utviklingen under forrige byråd enn et brudd.

Den delen av Øvre Slottsgate som nå er «pilotområde», for eksempel, ble vedtatt omgjort til gågate allerede i 2011. Fridtjof Nansens plass var bilfri i 2003, altså i motsetning til nå.

Andre steder, som Vikaterrassen i Ruseløkkveien eller deler av Akersgata, ble bilforbudet permanent. Det var også under det forrige byrådet løsningen i Torggata kom på plass, som byrådet nå ønsker å kopiere flere steder.

Illustrerende nok er byrådets prosjekt for Bilfritt byliv slått sammen med det forrige byrådets initiativ Handlingsprogram for økt byliv. Rett og slett fordi programmene ligner såpass.

Kraftige overdrivelser

Bilen skal ikke spille hovedrollen i utviklingen av moderne sentrumskjerner. Men det har den heller ikke gjort på mange år i Oslo.

Så er det politisk uenighet knyttet til hvor mange parkeringsplasser man skal fjerne eller om varelevering på sykkel lar seg gjøre i stor utstrekning. Som vanlig frykter næringslivsaktører nå butikkdød rundt slike endringer, selv om internasjonale erfaringer peker tydelig i motsatt retning.

Men særlig Miljøpartiet De Grønne og Høyre ser ut til å ha funnet hverandre i en fruktbar retorisk konflikt om bilens rolle i Oslo.

Den innbyr til kraftige overdrivelser, få nyanser og gir velgerutteling for begge partier, skal man tro meningsmålingene. Deres mindre konfliktorienterte partnere Arbeiderpartiet og Venstre sliter tilsvarende.

Ambisiøs plan

Det kommunen fortsatt kaller «verdens desidert største bilfrie sentrum» skal være ferdig forvandlet i 2019.

Byrådet mener selvsagt det er altfor tidlig å felle noen dom, men det spørs om betegnelsen vil oppleves særlig treffende for folk flest to somre frem.

Pilotområdene kan være en indikasjon. Å fjerne bilene er jo strengt tatt den lette delen av jobben, siden man kan skilte seg til den slags.

Verre er det å sørge for en god og levende by i alle disse gatene.

Kommunen har endelig eksemplifisert hvordan de skal få det til. På egne nettsider nevner de i fleng konserter, filmvisninger, klatrestativ, basketkurv, sykkelkurs og gatefotball.

Slik skal altså sentrumsgatene se ut om bare to år.

Dette høres ambisiøst ut fra noen som hverken gjør bilfrie områder frie for biler, eller forstår at folk trenger litt skygge eller en øl hvis de skal sette seg ned ved et kafébord på Fridtjof Nansens plass.