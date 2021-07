Når politikken ber naturen herje

Dødstallene stiger i Tyskland. Det gjør også den politiske nervøsiteten.

Bygden Schuld er hardt rammet. Foto: Michael Probst / AP

Nå nettopp

Das Wetter ist unsere Schuld, kan man si på tysk. Været er vår feil, blir det på norsk.

Småbyen Wetter i Nordrhein-Westfalen kan nå rapportere om ny rekord - 7,21 meter - for vannstanden i elven Ruhr. Schuld, en bygd i Rheinland-Pfalz, er blitt et symbol for flomkatastrofen. Mange hus har rast sammen, mange er døde og savnet. Dette på et sted med bare noen hundre innbyggere.