Med taler som kongens redskap

20. feb. 2022 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Kong Harald fyller 85 år. Han har brukt taler til å sette sitt dypt personlige preg på kongerollen, skriver Harald Stanghelle.

Det er et paradoks ved 85-åringen: For selv om han ikke liker å tale, er sterke taler blitt kong Haralds varemerke.

Det er nesten en naturlov her i landet at nye konger først møtes med avventende skepsis, for så å bli stadig mer populære jo lenger de sitter på tronen.

Da kong Olav i 1957 etterfulgte kong Haakon var folkemeningen at han «manglet det meste av det som skulle til,» ifølge biograf Jo Benkow. Men slik tenkte nok ikke en eneste nordmann da han 34 år senere døde.