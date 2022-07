Vår misnøyes vinter kommer. Vi må bruke sommeren på å forberede oss.

Martin Sandbu Spaltist

24. juli 2022 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Bli ikke overveldet av alle krisene. Se heller mønstrene bak.

Når hverdagsstresset setter kroppen i spenn og tankene i surr – og det gjør det gjerne når man gir det sjansen – kommer ferien som en lenge etterlengtet forløsning.

Sommeren er en tid for gi slipp på hverdagens hastverk. Men best er det når ro i kropp og sjel også gir klarhet i sinnet, så vi kan ruste oss for utfordringene hverdagen bringer når den igjen blir sjaltet inn.