En personlig seier for Olaf Scholz, men holder det til makt?

BERLIN (Aftenposten): Stabiliten trues. Ytterfløyene tapte. Sosialdemokratene vant.

Olaf Scholz ble seierherre. Han blir kanskje kansler, men ikke på samme måte som forgjengerne.

27. sep. 2021 07:09 Sist oppdatert nå nettopp

Tiden med store, stabile partier er over i Tyskland. Nå er det bare små og mellomstore tilbake. For første gang i forbundsrepublikkens historie trengs tre for å danne regjering.

Dessuten er heller ikke de små og mellomstore stabile. For ikke mange måneder siden lå Tysklands sosialdemokratiske parti (SPD) på 13–15 prosent i meningsmålingene. På enkeltmålinger var selv Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre større.