Skal banksjef Stoltenberg redde verden?

Bak debatten om sjefsjobb til Jens Stoltenberg lurer et mye større spørsmål: Skal Oljefondet bare redde nordmenns pensjoner, eller gå i bresjen for hele verdens grønne skifte?

Nå nettopp

Nils-Fredrik Nielsen (1945–2005) var en morsom mann som samlet på tristesser. Han utga dem i bokform under titler som «Det er aldri for sent å gi opp» og «Det er aldri umulig å mistrives.»

En av Nielsens tristesser kan nå leses som bidrag til den store debatten om hvem som bør bli sjef i Norges Bank: