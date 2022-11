Litterær kampfiksing

Agnes Ravatn Forfatter og journalist

7 minutter siden

Agnes Ravatn skriver om kjendisdyrking på litteraturfeltet.

Det seier seg sjølv at ikkje alle forfattarar kan få lik merksemd, men når stadig fleire blir møtt med total stille, mistar me utan tvil den neste Hjorth eller Hegazi Høyer.

Etter å ha vore ein bråsint assistenttrenar på fotballens aller lågaste nivå det siste året, har eg følgt haustens debatt om spissing av barnelag med interesse. Unge som må følge fleirtalet av speleminutta frå benken, mistar motivasjon og sluttar med fotball lenge før ein får vite kor gode dei kunne ha blitt. Det er ei oppskrift på å miste dei som kunne ha blitt den neste Hegerberg eller Haaland.

No bør ikkje forfattarar samanliknast med barn utan vidare. Men to avisinnlegg frå den siste veka rettar kritikk mot same fenomen: Kjendisdyrkinga på litteraturfeltet.