Skulle det dukke opp flere surrekopper, er det bare å ringe

Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte pressen onsdag for å fortelle at hun har vært inhabil på grunn av ektemannens aksjehandler. Vis mer

Det er en forskjell på å være en tankeløs mann og å ha en tankeløs mann. Men ikke veldig stor.

Publisert: 30.08.2023 14:36

Regjeringen Snublefot rakk jammen en skandale til før sommeren er over. Fire statsråder med rot på litt over to måneder er på et vis imponerende.

Denne gang er det utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Eller hennes mann.