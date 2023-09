Har Kina nådd toppen?

Xi Jinping deltok på Brics-møtet i Johannesburg tidligere i høst. Vis mer

Kanskje blir Kinas økonomi ikke verdens største likevel.

Publisert: 14.09.2023 07:51

Kinas leder, Xi Jinping, har aldri gått glipp av et G20-møte siden han tok makten i 2012. Men i år ble han hjemme. Hvorfor?

En plausibel teori var at han ville vise avstand til vertslandet India. Kina og Indias grensekonflikt ble nylig forverret da kinesiske myndigheter publiserte et nytt kart over Kinas territorium. Det inkluderte de omstridte områdene Arunachal Pradesh og Aksai Chin-platået. Indias utenriksminister kalte det «absurd».