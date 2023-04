Når journalister og redaktører blir eiernes skjødehunder

Springer-konsernets eksentriske toppsjef Mathias Döpfner legger seg opp i redaksjonelle avgjørelser i storavisen Bild.

Fox News’ kamp mot demokratiet er forhåpentlig et særtilfelle. Men også en tysk sak vekker oppsikt.

18.04.2023 23:58

Mot bedre vitende støttet Fox News i 2020 sittende president Donald Trumps påstander om at valget samme høst ble «stjålet» fra ham. Interne e-poster viser at eier Rupert Murdoch og andre nøkkelfolk visste at dette var en løgn.

Selskapet Dominion Voting Systems leverte stemmemaskiner til 28 delstater. På Fox fikk Trumps folk hevde at maskinene var laget for å hjelpe til med det angivelige jukset.