En helt ny etappe for EU | Nils Morten Udgaard

Angela Merkels tyske snuoperasjon i EU har åpnet for det vi kan kalle en «europeisk Marshallplan», som skal styrke næringslivet i EU-landene og få dem ut av koronakrisens økonomiske bølgedal. I sitt siste år i politikken tar forbundskansleren grep før hun fra 1. juli i år overtar EUs roterende presidentskap. Og i desember skal hennes sannsynlige etterfølger i tysk politikk velges i Berlin.

Det nye er at Tyskland for første gang går med på å la EU ta opp store lån på de internasjonale finansmarkeder. Den tyske kredittverdigheten stilles til EUs disposisjon. Fra talerstolen i den gamle Riksdagsbygningen i Berlin understreker hun igjen betydningen av en politisk union i Europa og sier at det «snarere må mer integrasjon til enn mindre». Et «gjenoppbyggingsfond» – «Recovery Fund» – er navnet hun bruker. Det vekker assosiasjoner, også til USAs Marshall-plan for Europa i 1947.