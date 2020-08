Koronaviruset har ført til et vilt ritt på sparegrisen

Ikke kall det «oljepenger». Det er sparepenger. Nå er de rammet av virus.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Onsdag og torsdag denne uken samles regjeringsmedlemmene hos statsminister Erna Solberg. De skal legge siste hånd på statsbudsjettet for 2021. De skal lage et helt annet budsjett enn noen forutså for bare et halvt år siden.

Med Solberg som statsminister er det satt stadig nye rekorder i bruk av såkalte oljepenger i budsjettet. I fjor høst skjedde det noe nytt. For første gang ble oljepengebruken satt ned. Daværende finansminister Siv Jensen la frem et budsjett der regjeringen foreslo å bruke 244 milliarder kroner fra Oljefondet i 2020. Det var 2,6 milliarder kroner mindre enn 2019.