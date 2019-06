For nøyaktig 200 år siden ble Norge for alvor oppdaget av billedkunstnerne som reiste til Sogn. Hundre år senere ble samme landskap gjenoppdaget av en det 20. århundres fremste filosofer, Ludwig Wittgenstein.

Det var to vesensforskjellige oppdagelser – utført av de norske forløperne til nasjonalromantikken og en filosof i eksil fra de intellektuelle metropolene Wien og Cambridge. Fra torsdag til lørdag denne uken blir begge markert.

Bildene av Norge

I den store praktboligen Munthehuset i Ytre Kroken i Luster blir en av tidenes største utstillinger av nasjonalromantisk kunst åpnet. Tre mil lenger innover Sognefjordens innerste arm Lustrafjorden blir Wittgensteins lille tømmerhus gjenåpnet etter å ha vært demontert i 60 år. To ulike hus i samme sterke landskap.

Det som skjedde i Sogn for 200 år siden, var starten på en ny fase i norsk identitetshistorie. Det som skjedde samme sted for et hundreår siden, var en ny retning for filosofien – ja, ikke bare én vending, men to.

Kunstnerne Johannes Flintoe og William Maximilian Carpelan dro sommeren 1819 hver for seg over fjellet fra Christiania. De stilte ut bildene sine året etter på Tegneskolen og vakte oppsikt: Denne kunsten, disse bildene av norsk natur og folk kom til å spille en nøkkelrolle i kunsthistorien og kulminerte i den nasjonalromantiske blomstringen rundt 1850.

Fjellene, fjordene, folket

Militær- og kunstnerfamilien Munthe skapte kontakter mellom Sogn og kunstnerne i Christiania i årene etter 1814, og både norske og utenlandske malere fortsatte å reise dit i tiårene utover 1800-tallet. Gjestene gjorde Munthehuset til et intenst og rikt kunstnermiljø, plassert der de fant sine viktigste motiver: fjellene, fossene, fjordene, folkekulturen og folkelivet.

Blant kunstverkene i Munthehuset fra 1763 er også Tidemand, Gude, J.C. Dahl – samt Carl Johan Fahlcrantz' litografier til Esais Tegnérs Frithiofs saga fra 1825, basert på islendingesagaen om Fridtjov den frøkne, som vokste opp i Sogn.

Og her finnes det enda en kulturhistorisk forbindelse mellom de to markeringene i Luster: I kjølvannet av mange tyskere og østerrikeres «Drang nach Norden» og keiser Wilhelm IIs årlige vestlandsreiser i 25 år seilte også filosofen Ludwig Wittgenstein inn Sognefjorden høsten 1913 og passerte keiserens gave til det norske folk på Vangsnes, den 22 meter høye Fridtjov-statuen.

Filosof i eksil

Den 24 år unge Wittgenstein var en filosof i eksil, på frivillig «flukt» fra både en av Østerrike-Ungarns største familieformuer, som han ville være uavhengig av, og Englands skarpeste filosofer i Cambridge, som den genierklærte syntes var et distraherende sted.

Han eksilerte seg flere ganger i livet, dro til Wales, Irland og Norge. I Skjolden i Sogn tilbrakte han tilsammen to år mellom 1913 og 1950. Der ble grunnlaget for hans tidlige tenkning lagt (Tractatus Logico-Philosophicus) og viktige deler av den sene filosofien skrevet (Filosofiske undersøkelser).

Reisene vakte forundring i Wien og Cambridge, ikke minst hos læreren Bertrand Russell: «Jeg sa det ville bli mørkt, han sa han hatet dagslys. Jeg sa det ville bli ensomt, han sa at han solgte sjelen sin ved å snakke med intelligente mennesker. Jeg sa han var gal, han sa Gud beskyttet ham mot å bli normal. (Jeg er overbevist om at Gud vil.)»

Ro og konsentrasjon

Men Wittgenstein reiste, igjen og igjen, og oppnådde de mest produktive periodene i livet i Skjolden: «Jeg kan ikke forestille meg at jeg kunne ha arbeidet noen steder slik jeg gjør her. Det er roen og kanskje det vidunderlige landskapet; jeg mener det stille alvoret i landskapet.»

I 60 år har det bare vært en tom grunnmur på Wittgensteins hustomt i en bratt fjellside, kalt «Østerrike» av bygdefolk. Alt i 1919 ga han huset i gave til en venn i Skjolden, men fortsatte å bo der.

Men alt tømmeret, takplatene og vinduene ble tatt vare på etter rivingen, og nå er det solide, lille huset endelig gjenreist og blir åpnet. Kanskje kan det bli arbeidssted for tenkere og kunstnere deler av året.

1819 og 1919. To hus. To århundrer. Helt ulike mennesker skapte grunnlaget for nasjonalromantikken og den nye filosofien. Men de så det samme landskapet: det stille alvoret ved Sognefjorden.

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Han er spaltist i Aftenposten og skriver da på egne vegne.

