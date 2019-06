Marita Aarekol

Frp-leder Siv Jensen passerer 50 år i disse dager, og godordene sitter løst. Et av forholdene hun får mest skryt for, er at hun klarte å ta Frp inn i regjering – og bli der. Det var ikke gitt, og mange lurte på når det ville sprekke.

Ville det skje når det viste seg at oljepengene ikke satt som løst som håpet? Eller ville det skje hvis asylstrømmen til Norge økte plutselig?

Innvandring var lettere

Om det første er det å si at oljepengene nok har sittet løsere enn selv Frp kunne forestilt seg.

Om det andre er det å si at asylstrømmen kom – men Frp ble. Det knaket litt i sammenføyningene, men Frp nøyde seg med å markere i Stortinget at de ikke var helt med på forliket som stortingsflertallet gikk inn for. Partiet har styrt på denne innvandringspolitikken i noen år nå, uten at velgerne har straffet partiet særlig hardt for det.

En viktig forklaring er at asyl- og flyktningstrømmen så å si forsvant. Dermed kan Frp, mer eller mindre berettiget, si at politikken virker. De velgerne som til vanlig ikke er særlig engasjert i innvandring, men som ble det under migrasjonskrisen i 2015, slapper av og slår fast at situasjonen er under kontroll.

Det kom ikke et nytt innvandringsparti

Men – aller viktigst – Frp har hele tid klart å favne om alle grader av innvandringsskepsis og -motstand. Det har ikke dukket opp et parti til høyre for Frp som har overtatt de mest innvandringsskeptiske velgerne. De som er mest engasjert i saken har godtatt både de politiske resultatene og Frps forklaring: Det er begrenset hva vi kan gjøre når vi ikke er større.

Når det har vært snakk om faren eller muligheten for at vi ville få et nytt parti, er det innvandring som har vært den nærliggende saken. Bompengemotstand har ikke stått på den listen. Men nå er det altså det som skjer: Et parti vokser frem på utsiden av Frp, og det er i ferd med å stjele en av Frps kjernesaker: Bompengemotstanden.

Ingen kvikke løsninger

Med drøye tre måneder igjen til kommunevalget er det ikke rart at panikken brer seg. Frp kaller inn til krisemøter i regjeringen og ekstraordinært landsstyremøte. Situasjonen må håndteres. Raskt.

Problemet er at denne saken ikke egner seg for rask håndtering. Det er gode grunner til at både Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug advarte mot landsmøtevedtaket som krever 100 milliarder oljekroner for å slette all bompengegjeld. Å stemme over det i Stortinget, er en rendyrket symbolhandling. Det vil ikke skje så lenge Norge har en statsminister som er edru på jobb.

Videre bærer situasjonen Frp har havnet i preg av selvskading. Frp har drevet frem og solgt inn – sammen med sine regjeringspartnere – en nasjonal transportplan som fremstår som enormt omfangsrik og uprioritert. I alt skrytet av planen har de snakket om at bompengeandelen går ned – men ikke at summene som skal kreves inn bare øker. Slik blir det i et land som ikke bare kan drive med samferdsel, men også må bygge og drifte sykehus, skoler og mye annet tjafs.

V og KrF lever godt med Frp på utsiden

Men noe må Frp gjøre. Når Folkeaksjonen mot mer bompenger (FMB) i praksis har utryddet Frp i Norges nest største by og for tiden troner over både Høyre og Ap på målingene der, må noe skje.

Flere i partiet snakker om å gå ut av regjering, ifølge NRK. Bompengene forsvinner jo ikke, men da kan Frp slippe å ta ansvar og kan kjøre knallhardt på egen politikk. Det kan gi partiet en opptur før kommunevalget, og ikke minst frem mot stortingsvalget i 2021. For Venstre og KrF gjør det ikke nødvendigvis noe – deres førstevalg er jo et Frp på utsiden som støtteparti til en Høyre-sentrum-regjering. De vil ikke nødvendigvis strekke seg så langt for å hjelpe Frp i denne situasjonen. Granavolden-erklæringen fremstår som hugget i stein om dagen.

Kjørt som regjeringsparti

Skulle Frp gå ut, er partiet kjørt som regjeringsparti i lang tid. For mange i Høyre hadde det nok vært å lettere å svelge at Frp gikk ut på innvandring enn på bompenger, tross alt. Bompengekrisen skyldes jo også politikk som Frp har vært pådriver for og deltager i. Samferdsel har stått øverst på skrytelisten. Bompenger har vært en selvsagt del av det. Det få uker siden Siv Jensen argumenterte hardt med alle de andre fordelene bilistene har fått på grunn av Frp i regjering.

Å trekke seg ut nå, fordi Frp har undervurdert motstanden mot sin egen regjerings politikk, vil oppleves som dypt illojalt. Det må høres ganske absurd ut for regjeringspartnerne når sentrale Frpere nå snakker som om bompengene dukket opp i forgårs, omtrent som en akutt flyktningstrøm. For det nye er ikke bompengene og Frps aksept av dem.

Det nye er bompengepartiet.