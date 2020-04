Regjeringen legger stor vekt på å kommunisere nyansert om viruskrisen. Det trengs. Noen frykter at tiltak er for lite strenge. Andre frykter å bli gjenstand for unødige inngrep. Alle må være med for at tiltakene skal virke.

Derfor må regler være tydelige, men ikke unødig strenge. De må komme i tide, men også begrenses i tid og revurderes ofte.