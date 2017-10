Praksisen med søskenbarnekteskap har vært lovlig i Norge siden år 1800, men siden begynnelsen av 2000- tallet har diskusjonen om forbud kommet opp med jevne mellomrom. Dagens regjering har i sin plattform at de skal vurdere saken, men mandag ble det klart at de nok en gang utsetter å ta stilling.

En av dem som har argumentert gang på gang for å få på plass et forbud, er Ingvild Heier. Hun jobber som barnelege på Oslo universitetssykehus og har lenge sett hvor skadelige konsekvenser det kan ha for barna når mor og far er såpass tett beslektet.

Høyresiden sier de skal vente på nok en forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet før de konkluderer. Det kan være saken er vanskelig for høyresiden på grunnlag av et eller annet misforstått liberalt prinsipp, men i det store og hele er beslutningsvegringen vanskelig å forstå.

Hvorfor nøler venstresiden?

Like vanskelig er det å forstå at venstresiden har nølt i spørsmålet like lenge. Kunnskapen er allerede på plass. Allerede i 2007 overleverte Folkehelseinstituttet en forskningsrapport til daværende likestillingsminister Karita Bekkemellem Orheim.

Rapporten sier at selv om inngifte forekommer sjeldnere i Norge enn mange andre land, er det fortsatt årsak til både økt spedbarnsdødelighet og misdannelser hos nyfødte. Selv om både ministeren selv og flere andre krefter i Ap opprinnelig ønsket seg et forbud fra den rødgrønne regjeringen, ble det aldri noe av.

Mer frihet for utsatte jenter

I tillegg til de rent helsemessige problemene, er det umulig å komme bort fra at et forbud vil kunne bety mer frihet for en del utsatte jenter. Vi vet at søskenbarnekteskap i en del tilfeller er tett forbundet med tvang og sosial kontroll. For å si det enkelt, så skal man slippe å leve i frykt for å bli giftet bort til en fetter når man bor i Norge. Uansett hvilket land foreldrene dine er født og oppvokst i.

Et forbud mot tvangsekteskap vil naturligvis ikke løse problemet med tvang alene. Abid Raja påpekte i 2007, som en advarsel til Ap mot å vedta et forbud, at «forbys søskenbarnekteskap, vil foreldre finne en annen slektning.». Allikevel er det grunn til å tro det vil hjelpe et stykke på vei å begrense alternativene. Ikke minst vil det gi mange jenter en grunn til å si «nei» og det med loven i hånd.

I 2011 hadde Abid Raja ombestemt seg: Søskenbarnekteskap bør forbys

Venstresidens partier bør ikke vente på regjeringen i denne saken, men få Stortinget til å ta stilling gjennom et eget forslag. Friske barn og frihet fra press for å gifte seg med nære familiemedlemmer bør veie mer enn tungt nok til å legitimere et forbud.

