Trump har veltet spillebordet for så å dele ut kortene på nytt fra sin egen kortstokk

Han har veltet spillebordet for så å dele ut kortene på nytt fra sin egen kortstokk. Og det uten én eneste palestiner ved spillebordet.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Nå nettopp

Til helgen er det nyttårsfeiring – Rosh Hashana – for jøder verden over. Og ved hvert nytt årsskifte hedrer den amerikanske ukeavisen Jewish Press en person som siden det forrige har hatt avgjørende betydning for jødiske liv.

«Årets valg kom som en overraskelse på oss, på samme vis som det gjorde på alle andre, siden vinneren ikke engang var med i konkurransen inntil for noen uker siden», skriver David Israel i Jewish Press.