Hun personifiserte USA på sitt beste. Men hennes død vil bringe frem det verste.

Høyesterettsdommeren kjempet for det amerikanske demokratiet. Hennes død vil sette det på nok en prøve.

19. sep. 2020 13:22 Sist oppdatert 13 minutter siden

Ruth Bader Ginsburg er død.

Budskapet som så mange amerikanere fryktet, kom sent fredag kveld. Den bitte lille høyesterettsdommeren har vært syk lenge. Men gang på gang reiste 87-åringen seg igjen, for å fortsette kampen som betyr så mye for så mange.