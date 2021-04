Oktober før alle er vaksinert? Oktober?!?

Statsministeren hadde en god og en dårlig koronanyhet tirsdag. La oss begynne med den gode.

Egentlig skulle det være en dag for håp og glede i pandemikalenderen. I stedet ble det ett skritt frem og ett tilbake. Foto: Berit Roald, NTB

– Vi starter denne uken gjenåpningen for store deler av Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun holdt pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Endelig hadde hun gode nyheter å komme med, etter mange tilbakeslag den siste tiden. De gode nyhetene var for så vidt ventet. For seks dager siden la hun frem sin gjenåpningsplan for nasjonen. Da skisserte hun fire trinn til en mer eller mindre normal tilværelse til sommeren. Hvert trinn legger opp til stadig mindre inngripende tiltak. Det første trinnet, sa hun, er å komme tilbake til tiltaksnivået før påske. Dersom smittetallene tillater det, da.