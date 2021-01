Hvor er du blitt av, Jack Ma?

Kineserne hadde større frihet før Xi Jinping kom til makten.

Foto: Marvin Halleraker / marvin@marvin.no

Nå nettopp

Jack Ma trodde kanskje han var for stor til å kunne tas, slik banker er «too big to fail». Det var feil. Kinas rikeste mann, grunnleggeren av nettgiganten Alibaba, har vært forsvunnet siden slutten av oktober. Det hjelper ikke å be Sesam om å lukke opp.

Den 24. oktober sto Ma på en scene i Shanghai og hudflettet det kinesiske kommunistpartiet. Han kritiserte myndighetene som regulerer teknologiutviklingen i landet. De hindrer innovasjon, mente han. I 20 minutter holdt han det gående.