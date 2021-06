Egentlig handler dette om Sverigedemokraterna

Krisen har egentlig vart i snart tre år. Er svenskene klare for å ta bruk kriseløsningen?

Statsminister Stefan Löfven (S) må enten gå av eller skrive ut nyvalg. Foto: Lars Schröder/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

«Samlingsregjeringer synes jeg man skal spare til man er i krig eller nasjonal krise», sa Moderaternas leder Ulf Kristersson høsten 2018. Det sa han etter å ha prøvd å danne regjering i to uker uten å lykkes.

En samlingsregjering av tysk type – altså et regjeringssamarbeid mellom det konservative partiet Moderaterna (M) og Socialdemokraterna (S) – kunne vært løsningen. Men i så fall måtte enten Kristersson eller lederen for Socialdemokraterna Stefan Löfven ha gitt opp statsministerposten. Forrige gang de to partiene dannet regjering sammen, var under annen verdenskrig. Denne gangen var ikke krisen stor nok.