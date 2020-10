Spørsmålet er ikke hva Norge kan lære av USA, men hva USA kan lære av Norge

Konsensusdemokratiene er de overlegent beste demokratiene.

Ketil Raknes Doktorgradsstipendiat, Høyskolen Kristiania

31. okt. 2020 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

I 1962 gikk den norske statsviteren Stein Rokkan sammen med europeiske kolleger i gang med et banebrytende prosjekt som fikk tilnavnet «The Politics of smaller Democracies in Europe». Bakgrunnen for prosjektet var både en bekymring og en irritasjon over at studiet av politikk var dominert av store land som USA og Storbritannia. Mindre demokratier ble enten ansett som uinteressante, eller så studerte man dem som mer eller mindre gode kopier av store demokratier.

Da prosjektet ble lansert, kommenterte den norske historikeren Jens Arup Seip at prosjektet var viktig fordi «de små landene forstår de store, men de store forstår ikke de små».