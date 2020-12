Verdens første skipstunnel? I Norge? Hvor ellers?

Knut Arild Hareide drømmer om å pusse opp huset sitt billig. Men verdens første skipstunnel skal han ha.

Ikke tog. Ikke bil. Men skip. Tunnelen gjennom Stadlandet blir verdens første konstruert for større båter. KYSTVERKET

For ikke så lenge siden varslet Knut Arild Hareide (KrF) nye toner i samferdselspolitikken. Som en moderne Jesus har ministeren reist landet rundt og fortalt lignelser.

Har man bestemt seg for å pusse opp kjøkkenet for 100.000 kroner, nytter det ikke å komme etterpå og si at det kostet tre ganger så mye. Da får man heller nøye seg med et mindre flott kjøkken. Tanken er at folket slik skal forstå at det kommer «store endringer i norsk samferdselspolitikk».