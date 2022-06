Også politikere fortjener mer lønn

I dag 17:19

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier nei til økt godtgjørelse for politikerne nå. Betalingen har ikke vært justert siden 2019.

Arbeiderpartiet vil ha lønnsfrys for politikere. Partiet vingler, og forslaget er dårlig.

Noe av det vanskeligste politikere gjør, er å vedta egen lønn. Eller godtgjørelse, som det egentlig er. De er jo ikke ansatt.

For å gjøre prosessen enklere har Stortinget laget et system. Et eget utvalg har i mer enn 25 år kommet med årlige anbefalinger om hvordan lønnen for stortingsrepresentanter og regjeringen bør reguleres. Slik har politikerne fått en slags armlengdes avstand til vurderingen av egen godtgjørelse. Stortinget har stort sett fulgt anbefalingene.

