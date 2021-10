Et farlig spill med sannhet og løgn

Når et grusomt massemord skjer, er det naturlig å søke svar. Men det er ikke alltid de finnes.

20. okt. 2021 16:14 Sist oppdatert nå nettopp

Stephen Paddock åpnet vinduet i hotellrommet i 32. etasje. Så begynte han å skyte. Da politiet tok seg inn på værelset i Las Vegas, hadde Paddock såret over 900 mennesker og drept 58. Så hadde han tatt sitt eget liv.

Mens ofrene ble fraktet bort, begynte spekulasjonene å koke på nettet. Noen hevdet at det var islamistisk terror. Andre var sikre på at det var en høyreekstremist som sto bak. Og en skremmende høy andel mente at det ikke hadde skjedd i det hele tatt – at det hele bare var skuespill.