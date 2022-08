Mange frykter utviklingen i USA. Hvor mye bedre ser det ut i Tyskland?

Høyreekstreme utnytter bred misnøye med det som vedtas i Berlin. Og de går langt.

Politiet arresterer en mann under en demonstrasjon mot koronarestriksjoner ved Potsdamer Platz i Berlin i mai 2021.

8. aug. 2022 15:23 Sist oppdatert nå nettopp

Tysk politi avslørte i april en plan om å bortføre helseminister Karl Lauterbach (SPD). En av de fem tiltalte har tilstått. I rettssaken som pågår nå, har denne Sven K., tidligere soldat, forklart at de i neste omgang ville overta makten i Tyskland. I samråd med Russlands president Vladimir Putin.

En dobbeltgjenger for kansler Olaf Scholz eller president Frank-Walter Steinmeier skulle så opptre offentlig for å gi kuppet legitimitet. Deretter var planen å bruke et føderalt strømbrudd til å avskjære folk fra medier. Sven K. har forklart at kuppmakerne regnet med at deler av hæren og politiet snart ville gi dem støtte.